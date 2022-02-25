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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:19

Rus ordusunun sahip olduğu en güçlü silahlar hangileri? Özellikleri neler?

Rusya'nın envanterinde 4 bin uçak, 15 bin tank, 1 uçak gemisi ve 70 denizaltı bulunuyor. Ayrıca ülke yaklaşık 154 milyar doları savunma bütçesine ayırıyor.

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