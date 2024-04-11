Otomobilin kaputundan dünyanın en zehirli yılanı çıktı! Özel ekip çıkarttı

Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın devasa yılanla karşılaştı.

Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.

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Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.





Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi.

