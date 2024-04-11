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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 14:20

Otomobilin kaputundan dünyanın en zehirli yılanı çıktı! Özel ekip çıkarttı

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında 'kral kobra' bulundu.

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