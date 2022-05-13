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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 10:27

Okyanusun derinliklerinde gizemli yol keşfedildi! Bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Okyanusun derinliklerinde şaşırtan bir keşif yapıldı. Daha önce de ünlü yolcu gemisi Titanic'in ve Alman zırhlısı Bismarck'ın enkazını bularak gündem olan Okyanus Araştırmaları Vakfı Hawaii yakınlarında gizemli bir yol buldu. Keşfedilen yolun Atlantis'e giden yol olduğu iddia edilirken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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