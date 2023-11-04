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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 09:00

Meta'ya Filistin protestosu: Seni soykırımla suçluyoruz

Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edildi.

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