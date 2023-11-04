Meta'ya Filistin protestosu: Seni soykırımla suçluyoruz

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Mark Zuckerberg ve Meta'nın ABD'deki sosyal medya platformlarında Filistin'le ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür Kaliforniya'da protesto edildi.

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Menlo Park'taki Meta genel merkezi önünde toplanan grup 'Seni soykırımla suçluyoruz,' yazılı pankartlar taşıdı.

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Protestocular, yaptıkları açıklamada ABD hükümetinin son eylemlerini kınayarak, ABD'yi İsrail'e yardımı durdurmaya çağırdılar.

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1948'den beri zulüm altında olan Filistinliler 29 gündür insanlık tarihinin en acı soykırımına kurban gidiyor. İşgalci İsrail'in bombardımanları arasında binlerce genç, yaşlı, çocuk şehit oluyor. Savaş dahilinde olmaması gereken hastaneleri tek tek yerle bir ediyor. ABD ve Batılı bazı ülkeler de bu kan emici İsrail'e koşulsuz destek vererek insan haklarının çiğnenmesine göz yumuyor..

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HEDEF GÖZETMEKSİZİN VURUYOR Hedef gözetmeksizin tüm sivil yerleşim yerlerine saldıran soykırımcı İsrail, fosfor bombası gibi kimyasal silah da kullanarak insanların daha çok acı çekerek ölümüne sebep oluyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor. .

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UTANÇ VERİCİ: ABD VE BATIDAN SOYKIRIMA DESTEK Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini açıkladı. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor. .

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FİLİSTİN'E DİJİTAL SANSÜR ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor. .

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FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN BİNLERCE HESAP DEVRE DIŞI KALDI Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı. META, Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi. .

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MISIRLI KOMEDYEN BASSEM YOUSSEF'DEN TEPKİ Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Batı'nın ipliğini pazara çıkartan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'den META'nın Filistin sansürüne tepki gösterdi. .

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