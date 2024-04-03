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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 13:02

Mehmetçiğin Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde! Devriye faaliyetlerine devam ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

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