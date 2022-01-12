Kuzey Kore' den dünyayı korkutan deneme! Kim Jong-un o anları dürbünle izledi

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Resmi haber ajansı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini bizzat izlediğini gösteren fotoğrafları yayınladı.

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Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki ikinci füze denemesi, başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplumda tepki çekmişti. Japonya denemeyi kınadığını duyurmuş, ABD bölgede bazı uçuşları durdurmuştu.

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Bunun bir balistik füze denemesi olabileceğine dair endişeler dile getirilirken Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, "yüksek manevra yeteneğine sahip hipersonik füzenin 1000 kilometre mesafedeki hedefe başarıyla fırlatıldığını" duyurdu.

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KCNA, Kuzey Kore lideri Kim'in füzenin fırlatılma anını dürbünle izlediğini ve askeri yetkililerle konuştuğunu gösteren fotoğrafları da yayınladı.

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'GEÇEN HAFTAKİ FÜZEDEN DAHA GELİŞMİŞ'

Güney Koreli askeri yetkililer, bunun geçen hafta fırlatılan hipersonik füzeden daha gelişmiş olduğunu ve Kuzey Kore'nin bu alandaki ilerlemesine işaret ettiğini belirtti.

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Kuzey Kore, eylül ayında ve geçen hafta da hipersonk füze denemesi yapmıştı. Bugüne kadar Rusya, ABD ve Çin gibi ülkeler de hipersonik füze denemesi gerçekleştirmişti.

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Kuzey Kore'nin Kim Jong-un'un iktidara geldiği son 10 yılda birçok füze denemesi yapması endişelere yol açıyor.

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Kim, geçen hafta orduyu genişletme ve askeri kapasiteyi artırma sözü vermişti.

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