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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:52

Kuzey Kore' den dünyayı korkutan deneme! Kim Jong-un o anları dürbünle izledi

Kuzey Kore dün fırlattığı ve tepkilere yol açan füzesinin yine bir hipersonik füze olduğunu açıkladı.

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