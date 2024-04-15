Kazakistan'da sel felaketi! 100 binden fazla kişi bölgeyi terk etti

Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle 10 bölgede 3 binden fazla ev su altında kaldı. Afetin ardından 100 binden fazla insan tahliye edildi.
Kazakistan'da mart ayında karların erimesi ve yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar selin etkilediği bölgelerden 36 bin 593'ü çocuk 100 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay ile Kuzey ve Doğu Kazakistan bölgelerinde 3 bin 563 ev sular altında kaldı.
Selin sonuçlarını giderme ve insanları tahliye çalışmaları 34 bin 272 kişi, 3 bin 790 araç ve 17 helikopterle yürütüldü.
Su basan bölgelerden 9 milyon 89 bin metreküp kar suyu pompalandı ve 3 bin 52 evden su temizlendi.
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koordinasyon karargahı toplantısında yaptığı konuşmada, Aktöbe, Kostanay, Karaganda, Pavlodar, Abay ve Ulıtau bölgelerinde yeni bir sel durumunun olmadığını belirtti.
Tokayev, Atırav, Batı ve Doğu Kazakistan, Akmola ile Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise ikinci bir sel dalgası ihtimalinin bulunduğunu sözlerine eklendi.
Çalışmaların yürütüldüğü bölgede ortaya çıkan kareler ise selin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.