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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 14:26

Kazakistan'da sel felaketi! 100 binden fazla kişi bölgeyi terk etti

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkınlar, 10 bölgede 3 binden fazla evin sular altında kalmasına neden oldu. Yaşanan afette kara yolları, köprüler ve birçok yapı da hasar gördü. Yaklaşık 100 binden fazla insan tahliye edildi. Kızılyar kenti, Kasagor bölgesi de taşkından etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

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