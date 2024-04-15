Kazakistan'da sel felaketi! 100 binden fazla kişi bölgeyi terk etti

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Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle 10 bölgede 3 binden fazla ev su altında kaldı. Afetin ardından 100 binden fazla insan tahliye edildi.

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Kazakistan'da mart ayında karların erimesi ve yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar selin etkilediği bölgelerden 36 bin 593'ü çocuk 100 bini aşkın kişi tahliye edildi.

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Geçici barınma merkezlerine 3 bin 194'ü çocuk 6 bin 566 kişi yerleştirildi.

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10 bin 15 kişi ise evlerine döndü.

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Sel bölgelerinden 98 bin 106 çiftlik hayvanı da güvenli yerlere taşındı.

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Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay ile Kuzey ve Doğu Kazakistan bölgelerinde 3 bin 563 ev sular altında kaldı.

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Selin sonuçlarını giderme ve insanları tahliye çalışmaları 34 bin 272 kişi, 3 bin 790 araç ve 17 helikopterle yürütüldü.

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Su basan bölgelerden 9 milyon 89 bin metreküp kar suyu pompalandı ve 3 bin 52 evden su temizlendi.

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Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koordinasyon karargahı toplantısında yaptığı konuşmada, Aktöbe, Kostanay, Karaganda, Pavlodar, Abay ve Ulıtau bölgelerinde yeni bir sel durumunun olmadığını belirtti.

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Tokayev, Atırav, Batı ve Doğu Kazakistan, Akmola ile Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise ikinci bir sel dalgası ihtimalinin bulunduğunu sözlerine eklendi.

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Çalışmaların yürütüldüğü bölgede ortaya çıkan kareler ise selin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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İşte bölgeden yansıyan sel görüntüleri...

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