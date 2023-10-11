İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi

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Hamas'ın saldırısından günler sonra İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından, uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve yıkımı, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önceden bildirilmiş ve Netanyahu "nesiller boyu yankılanacak" bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.

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Maxar Technologies'e ait uydu görüntüleri, hava saldırısından kaynaklanan patlamaları ve yanan konutları gösterdi. Görüntülere göre Gazze'deki Al-Sousi ve Al Gharbi camileri de yıkıldı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in hava saldırılarının Gazze'nin Şeyh Radvan ve Al-Nasr mahallelerindeki evleri hedef aldığını açıkladı.

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Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

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İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.