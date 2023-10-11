  • $27,7333
  • 29,4235
  • 1666.31
  • 8428.13

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:45

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi

İsrail ve Hamas çatışmalarında beşinci gününde devam ederken, hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkım uydudan görüntülendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.