İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi

Hamas'ın saldırısından günler sonra İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından, uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve yıkımı, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önceden bildirilmiş ve Netanyahu "nesiller boyu yankılanacak" bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.
Maxar Technologies'e ait uydu görüntüleri, hava saldırısından kaynaklanan patlamaları ve yanan konutları gösterdi. Görüntülere göre Gazze'deki Al-Sousi ve Al Gharbi camileri de yıkıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in hava saldırılarının Gazze'nin Şeyh Radvan ve Al-Nasr mahallelerindeki evleri hedef aldığını açıkladı.
Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.
İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.