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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:24

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'nin kent merkezine düzenlenen saldırıları sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

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