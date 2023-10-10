İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

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İSRAİL ORDUSU GAZZE SINIRINA YIĞINAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR



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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

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İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda.

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GAZZE ŞERİDİ'NDEN İSRAİL'E FIRLATILAN ROKETLER



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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan bazı roketlerin Sderot kentindeki sanayi bölgesini isabet etti.

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tılan roketler sebebiyle yangın çıkarken bölgede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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İSRAİL ORDUSU GAZZE'Yİ OBÜSLE DE VURUYOR



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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölgeyi obüs toplarıyla da ateş altına alıyor.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 4 gündür sürüyor.

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Bir yandan da Gazze sınırına yığınağına devam eden İsrail ordusu, bölgeyi obüsle de vuruyor.

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Sınırın İsrail tarafında bulunan AA ekibi, İsrail ordusuna ait bir obüsün Gazze'ye yönelik saldırısını görüntüledi.

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İsrail ordusunun tırlarla sınıra yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

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Bölgede İsrail'e ait uçakların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının sesi duyuluyor.

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Hava saldırılarının neden olduğu Gazze'deki patlama sesleri sınırın İsrail tarafına kadar ulaşıyor.

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Saldırılar nedeniyle Gazze'nin birçok noktasından yükselen dumanlar, sınırın diğer tarafından görülebiliyor.

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İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ MAGHAZİ MÜLTECİ KAMPI'NI VURDU



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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir bina yıkıldı, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir bina yıkıldı, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

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Hamas'ın Cumartesi günü Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 3 bin 900'e ulaştığı belirtildi.

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Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampları da İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Binlerce Filistinlinin yaşadığı Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda bir bina yıkılırken, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada bina ve çevresinin saldırı anında boş olduğu ifade edildi.

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Deyr El Balah, Han Yunus ve Refah kentlerinde birçok evin hedef alınması sonucu büyük yıkım meydana geldi. İsrail saldırıları ayrıca kamu binaları, yollar, elektrik ve telekomünikasyon hatlarında da büyük hasara yol açtı.

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İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'NİN RİMAL MAHALLESİNİ BOMBALADI



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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki er-Rimal mahallesinin büyük bir bölümünü bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI, 140'I ÇOCUK 687'YE YÜKSELDİ



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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140'ı çocuk, 105'i kadın, 687 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 726 kişinin yaralandığı belirtildi.

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"Aksa Tufanı" ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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Saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı.

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Kuzeni tarafından enkazdan çıkarılan Filistinli küçük kız hayatını kaybetti.

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ARAP BİRLİĞİ, İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINI ELE ALMAK ÜZERE TOPLANIYOR



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Arap Birliği'nin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere 11 Ekim Çarşamba günü toplanacağı bildirildi.

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Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, Filistin'in Arap Birliği'ni toplantıya çağırdığını hatırlattı.

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Filistin'in talebi doğrultusunda Arap Birliği'nin 11 Ekim Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplantı yapacağını belirten Zeki, toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ele alınacağına işaret etti.

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- NE OLMUŞTU?



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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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