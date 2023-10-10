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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:20

İşgalci İsrail ordusu namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

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