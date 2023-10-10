İşgalci İsrail ordusu namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.
Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Fırtınası' sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.
İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda.