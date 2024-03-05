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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 13:19

Gezegenin sırlarının peşinde bir yolculuk “Ulusal Antarktika Bilim seferi”

Türkiye'nin seçkin araştırmacılarının yer aldığı 24 kişilik ekipten oluşan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlanırken, bilim insanları kıtada gerçekleştirdiği çalışmalarla gezegenin bilinmeyenlerine ışık tutacak.

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