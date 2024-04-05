Dünyanın en tehlikeli bölgesi! Buraya yaklaşan ölüyor

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Dünyanın en sıcak bölgesi Death Valley'dir. Bu çölde su olmadan sadece 14 saat yaşayabilirsiniz. Bölgede şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 56.7 derece,

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Danakil Çölü / Eritre 50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara. Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak.

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Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapmaktadır. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağı'nı dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar.

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Sinabung Volkanı / Endonezya Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan aktif yanardağın çoğu yerinde patlamalar meydana gelir. Yakınlarındaki köyler 2010, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında lav ve kül ile tamamen kaplanmıştır. En son patlama 27 Şubat 2016'da meydana geldi.

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lha da Queimada Grande (Yılan Adası) / Brezilya Brezilya'nın kıyılarında saklı olan bu ada dünyanın en tehlikeli yeri olarak kabul ediliyor. Nedeni ise son derece basit. Ada gezegenin en zehirli yılanlarına ev sahibi yapmaktadır. Araştırmacılara göre metrekare başına yaklaşık 5 yılan yaşamakta ve dünyanın en zehirli yılanı Bothrops da burada bulunmakta. Brezilya hükümeti adaya ayak basmayı yasaklamış, ancak yıl boyu turistler burada boy gösteriyor.

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Madidi Ulusal Parkı / Bolivya Manzara gerçekten muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Neden mi? Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden olur. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere neden olur.

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Bikini Atoll / Marshall Adaları Masmavi bir deniz, harika bir kumsal.. Adeta cennetten fırlamış bir sahil gibi. Fakat Bikini Atoll adasını bir radyoaktif çoraklığa çeviren sayısız nükleer test programına ev sahipliği yapmıştır. Bu durum hem insanlar hem de tüm canlı organizmalar için bölgeyi son derece tehlikeli bir hale çeviriyor.

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Elephant Kingdom / Tayland Elephant Kingdom, turistlerin gezip görmeleri için küçük bir timsah çiftliğine çevrilmiştir. Turistler yarı kapalı derme çatma salları kiralayıp nehirde elleriyle timsah beslerler.

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Afar bölgesinde bulunan volkan gezegenin en tehlikeli yanardağlarından biridir. Devamlı küçük depremler yaratır, derin yarıklar açılır. Zirvesinde iki lav gölü bulunmakta. İçlerindeki lav oranları her gün değişkenlik gösterir.

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Natron Gölü / Tanzanya Fotoğrafa baktığınızda dünya dışı bir bölge gibi görünebilir. Bu gerçeküstü görüntü Tanzanya'dan. Gölün üzerindeki alkali tuz kabuğu o kadar tehlikelidir ki temas eden tüm canlılar hayatını kaybeder.

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DÜNYANIN EN GİZEMLİ YERLERİ

Derinkuyu, Yeraltı Şehri Kapadokya'da bulunan onlarca yeraltı şehrinin en büyüğüdür ve milattan önce 8. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır.

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Kuzey Sentinel Adası 72 km karelik bu adada binlerce yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole olarak yaşamış ve günümüz teknolojisini daha önce hiç görmemiş 200, 250 kadar yerli yaşamakta. Bugüne kadar dış dünyayla hiçbir teması olmadıkları için diğer insanlardan ve dünyadan tamamen habersizler.

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Son Doong Mağarası, Vietnam Esrarengiz bir dev mağaradır ve ilk defa 1991 yılında Vietnam'ın balta girmemiş bir ormanın içerisinde bir yerli tarafından keşfedilmiştir. İçerisinden gelen yüksek ses ve gürültüler nedeniyle yerliler buradan uzun bir süre boyunca uzak durdular. Ancak 2009'da yapılan bir incelemeden sonra bu yerin dünyanın en büyük mağarası olduğu anlaşıldı, öyleki içine 40 katlı bir gökdelen bile sığabilir.

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Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda 1964 yılında yapılan uzun kazılar sonucunda keşfedildi. İnşası milattan önce 10000 yılına uzanan Göbeklitepe insanlık tarihinin en eski yapısıdır

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Machu Picchu Machu Picchu şu ana kadar keşfedilmiş olan en gizemli kayıp şehirler arasında yer almakta. 1911 yılında Amerikalı bir tarihçi tarafından tesadüfen bulunan şehir 1450 yılları civarında 1360 metre yükseklikteki bir dağın zirvesine zor şartlarda kurulmuşt

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ÖLMEDEN ÖNCE GÖRMENİZ GEREKEN YERLER

Gobi Çölü, Moğolistan....

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Oregon, ABD, Japon Bahçesi..

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Colorado Nehri, ABD

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Washington Ulusal Parkı

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Taş Ormanı, Madagaskar

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Glacier Bay Milli Parkı, Alaska

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Nagano, Japonya

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Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa

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Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa

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Skaftafeli, İzlanda

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Buz Kanyon, Grönland

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Multnomah Şelalesi, Oregon, ABD

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Çakal Tepeleri, Arizona, ABD

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Tarım terası, pirinç tarlaları, Yunnan, Çin

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Normandiya, Fransa

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İnci Şelalesi, Çin