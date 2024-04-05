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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 16:53

Dünyanın en tehlikeli bölgesi! Buraya yaklaşan ölüyor

Dünyanın en ölümcül bölgeleri ve onları ölümcül yapan özellikleri...

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