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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 16:20

Dünyanın en pahalı kahvesinin içinde bakın ne var! bin dolara kadar alıcı buluyor

Endonezya'nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, 'Kopi Luwak' veya 'Luwak kahvesi' olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden elde edilen, dünyanın en pahalı kahvesini deneyimleme imkanı sunuyor.

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