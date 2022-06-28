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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 14:47

Çölün altında Türk mucizesi! Neredeyse Çin Seddi kadar uzun...

Neredeyse Çin Seddi uzunluğunda olan Türk mucizesi görenleri hayran bırakıyor. Karız Kanalları, Orta Asya'da Turfan bölgesinde yapılmış yer altı su şebekesi sistemi. Dünya uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri. İşte 2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından, çölün altına yapılan kanalla ilgili detaylar.

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