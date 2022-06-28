Çölün altında Türk mucizesi! Neredeyse Çin Seddi kadar uzun...

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Çin dendiğinde akla hemen 6000 kilometre uzunluğunda Çin Seddi gelir. Yalnız Çin Seddi dışında daha ilginç ve daha muazzam bir yapı da var. Doğu Türkistan'ın Turfan bölgesindeki yer altına inşa edilen su şebekesi...

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Onu ilginç kılansa yerin altında inşa edilmiş olmasına rağmen, Çin seddi kadar uzun olması... Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor.

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Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağları'ndan Turfan istikametinde toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yeraltı su kanalları inşa edilmesinin ardından bölge, cenneti andıran büyüleyici manzaralara sahip. Karız Kanalları Tanrı Dağları'ndan topladığı suyu 60 km çölün altından geçirerek Turfan'daki yerleşim birimlerine götürüyor. Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyor.

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TÜRKLER TARAFINDAN YAPILDI! Bu kanallar bundan 2 bin 200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmış. Kanalın derinliği 110 metre den başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş. Aralıklarla açılan kuyular yardımıyla tarım alanları sulanıyor. Tanrı Dağları ile Turfan arasındaki bölge çöl olduğundan suyun aşırı sıcaktan buharlaşmaması için Karız su kanalları yeraltında inşa ediliyor.

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ŞEHRİN SU İHTİYACININ YÜZDE 30'U BURADAN SAĞLANIYOR Turfan'ın su ihtiyacının yüzde 30'u, hâlâ bu yeraltı kuyuları olan Karız Kanalı'ndan sağlanıyor. Karız Kanalı'nı Çinliler 'Yeraltındaki büyük kanal' olarak adlandırıyor. Karez Kanalı'nın tarihini ve şimdiki özelliklerini anlatmak üzere oluşturulan sergi, bölgeyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

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Karız Kanalı'nı Çinliler 'Yeraltındaki büyük kanal' olarak adlandırıyor.

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Karez Kanalı'nın tarihini ve şimdiki özelliklerini anlatmak üzere oluşturulan sergi, bölgeyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.



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Dünyada tıpkı Karız Kanalı gibi ilginç özellikleri olan yerler bulunuyor.

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