Çin Seddi'nin bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! İçler acısı

1 / 33

Çin Seddi'nin bazı kısımları çok iyi korunup, yenilenmiş olsa da, büyük kısmı bakıma ihtiyaç duymaktadır.

2 / 33

1970'lerde Çin Seddi despotizmin sembolü olarak görülüyordu ve insanlar evlerinin inşaatlarında duvardan aldıkları taşları ve tuğlaları kullanıyorlardı.

3 / 33

Çin Seddi'nin tamamlanması 2 bin yıldan uzun sürmüştür.

4 / 33

Çünkü duvarın ilk kısımları M.Ö. 8. yüzyılda yapılmıştır.

5 / 33

Her ne kadar duvar 2 bin yıldır olduğu yerde olsa da Avrupalıların Çin Seddi ile ilk tanışması 1605 yılında Portekizli kaşif Bento de Gois aracılığıyla olmuştur.

6 / 33

Duvarın yapımında kullanılan harç içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuştur.

7 / 33

Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644'e denk gelir.

8 / 33

Çin Seddi'nin en geniş yeri 9.144 metre ve en yüksek yeri 3.7 metredir.

9 / 33

Her ne kadar kesin bir rakam vermek zor olsa da yapılan bazı çalışmalara göre Çin Seddi'nin yapımında 8 bin kişi çalışmıştır.

10 / 33

El arabası bu duvarın inşası sırasında Çinliler tarafından bulunmuş ve duvarın inşaatında kullanılmıştır.

11 / 33

Çin Seddi'nin Ay'dan görüldüğü tamamen bir efsanedir.

12 / 33

Çin Seddi'nin Ay'dan görmekle, 3.5 kilometre mesafeden bir kılı görmek aynı şeydir.

13 / 33

Çin Seddi'nin esas amacı Kuzey'den gelebilecek saldırılara karşı koruma sağlamasıdır.

14 / 33

Set boyunca düzenli aralıklarla yerleştirilmiş olan gözetleme kuleleri dumanla, bayrakla, flamayla haberleşme için de kullanılmıştır.

15 / 33

Çin Seddi ayrıca Dünya'nın en uzun mezarlığı olarak da bilinir.

16 / 33

Çünkü iddialara göre yapımı sırasında ölen binlerce işçi inşaata gömülmüştür.

17 / 33

Bazılarının bizzat duvarın içine gömüldüğü düşünülmektedir. Belki de duvarın harcında insan kemikleri kullanılmış efsanesi buradan doğmuş olabilir.

18 / 33

Toplam uzunluğu yaklaşık 8 bin 850km olan Çin Seddi'nin bittiği yer Laolongtou'dur (yaşlı ejderin kafası). Shanhai Geçişi'nin bir parçasıdır ve Çin Seddi doğusundaki Bohai Denizi'nde sonlanır. Shanhai bölgesinde bulunan seddin denizle birleşen sonu Pekin şehrine 300 km uzaklıktadır.

19 / 33



20 / 33



21 / 33



22 / 33



23 / 33



24 / 33



25 / 33



26 / 33



27 / 33



28 / 33



29 / 33



30 / 33



31 / 33



32 / 33

