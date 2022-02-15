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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 10:59

Çin Seddi'nin bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! İçler acısı

Fotoğrafçı Fan Shi San, 6 bin km'lik Çin Seddi'nin görmediğimiz kısmının içler acısı halini fotoğraflamış.

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