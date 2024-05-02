Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Balıkçıların bunu neden yaptığını bir bilseniz...

FBI ajanı korsanların isteği üzerine 1 milyon dolar getiriyor.
1972
1911 yılında bir grup bilim adamı ve maceraperest Antarktika'nın Macquarie Adası'nı ziyaret ettiler.
Bir yavru köpek, 1912
1936'da ise çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o kareler.
Avustralya Antarktika Seferi üyeleri
1912
Harold Hamilton ve deniz fili iskeleti
1912
Arthur Sawyer ve bir deniz fili
1912
1904 Rusya -Japonya Savaşı, esnasında askerler bu şekilde yıkanıyordu.
Commonwealth Bay yakınındaki bir buz duvarında deniz tarafından oyulmuş mağara
1912
Harold Hamilton mikro plankton avlarken
1912
Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam
Polonya, 1944
Vietnamlı bir anne, çocuklarını ABD'nin bombardıman yaptığı bölgeden kaçırmaya çalışıyor.
Pulitzer ödüllü bu fotoğraf 1965 yılında çekildi.
Kendi buluşu olan su ayakkabıları ile İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Yüzbaşı Atilla Hülagü.
Beylerbeyi, 24 Ağustos 1961
Adolf Hitler'in Nepal kralı Truibhuvan'a hediye ettiği 1938 model Mercedes Benz'in başkente taşınması.
Ülkede çok az yol olduğu için araba başkente kadar bu şekilde taşınıyor - 1940.
Müttefik kuvvetler tarafından toplama kampından kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğulan bir Yahudi mahkûm.
Almanya 1945
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin güzelliğiyle nam salmış eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari
Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türkleri'nin trenden iniş anı
1989
Nazi baskısından dolayı Almanya'yı terk etmek zorunda kalan ve Atatürk'ün de izniyle Türkiye'ye sığınan Alman bilim insanları.
Ankara, 1930lar.
Stalin'in Kars'ı istemesi üzerine Türk tankları Sovyet sınırına doğru ilerliyor.
Aralık, 1948.
44 yıl ara ile evinin çatısında fotoğraf çektiren Tuncel Kurtiz.
Barış Manço'nun büyük annesi Gülpembe.
Tuttukları balıkların fazlasını denize geri atan balıkçılar.
İstanbul, 1950ler.
Beşiktaş kalecisi Rasim Kara, sakatlanan Fenerbahçeli Verel'i saha dışına taşırken.
Tarihteki ilk selfie çubuğu
1934
Nagazaki, bombadan 20 dakika sonra.
Martin Luther King Jr. ırkçılar tarafından gece bahçesine saplanıp yakılmış hacı yerinden sökerken.
Mumya satan Mısırlı sokak satıcısı.
1941'de Ukrayna'nın Lviv şehrinde Yahudilere karşı uygulanan işkencede 6000'den fazla Yahudi öldürüldü.
İşte tarihin en acı kareleri.
Eskiden Avrupa'da egzotik halklardan yerli insanların sergilendiği hayvanat bahçesi benzeri 'insan bahçeleri' vardı.
Titanik'in denizdeki son fotoğrafı
Hitler'in 4. sınıf fotoğrafı (en üst ortada)
Hiroşima Saldırısından 20 yıl sonra bir yaralının sırtı.
Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türklerinin trenden iniş anı...
Yıl:1989
1895 Paris raydan çıkan tren
Tarihteki ilk uçak, 1911 yılında Orville Wright tarafından 9 dakika 45 saniye uçuruldu.
Muhammet Ali, Cleveland Williams'a karşı...
(1966)
Stephen Hawking ve eşi Jane'nin düğününden bir kare...
(1965)
Nagazaki'ye atılan atom bombası, içinden atılacağı uçağa taşınıyor.
(1945)
Stalingrad kuşatmasında ölen Nazi askerleri
(1943)
Londra'da bir polis memuru Burmalı kadınlara yardımcı oluyor.
(1935)
Nepal'de bir Rolls Royce'un taşınması
(1950)
Göbbels'in 1931 yılındaki düğününden bir kare. Arkadaki şapkalı adam, Göbbels'in sağdıcı Hitler.
I. Dünya Savaşı sırasında, New York'ta Alman askerlerinin kasklarından bir piramit yapıldı.
(1918)
Lenin'in hayattaki son fotoğrafı.
(1923)
Rushmore Dağı Anıtı yapımından bir kare
(1934-1939)
Moğolistan'da açlıktan hayatını kaybetmiş bir kadın...
Moskova'daki Kremlin Sarayı'nın uzaktan görüntüsü
(1852)
Abraham Lincoln'ün cenaze arabası
(1865)
Golden Gate Köprüsü'nün inşaatı
(1937)
Albert Einstein'ın öldüğü gün ofisi
(1955)
1911 yılında donan Niagara Şelalsi'nde yürüyen insanları fotoğrafta görebilirsiniz.
Powerpoint'ten önce Nasa sunumlarını böyle hazırlıyordu.
Adolf Hitler'in pantolonu
(1944)
1911 yılında New York'taki ünlü Times Meydanı
Özgürlük Heykeli inşaatı
(1884)
Alfred Hitchcock, MGM aslanı Leo'ya çay servisi yapıyor.
(1957)
Berlin Duvarı yapılışı
(1961)
Avrupa'nın dokuz kralı, 1910 yılında Windsor Sarayı'nda bir araya geldi.
1894 yılına ait ilginç bir fotoğraf.. Mark Twain, Nicola Tesla'nın laboratuvarında
Almanlar tarafından idam edilecek olan Polonyalı mahkumlar.
(1942)
Benito Mussolini ve Ulusal Faşist Parti'nin Roma'daki genel merkezi
(1930)