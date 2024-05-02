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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 10:14

Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Balıkçıların bunu neden yaptığını bir bilseniz...

Şimdiye kadar yaşanmış ve hafızalara kazınmış olayların kameralara yakalanan tarihi fotoğrafları ve hikayeleri...

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