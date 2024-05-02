Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Balıkçıların bunu neden yaptığını bir bilseniz...

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Çin'de bir düğün

1912

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FBI ajanı korsanların isteği üzerine 1 milyon dolar getiriyor.

1972

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İnfaz.

1919

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1911 yılında bir grup bilim adamı ve maceraperest Antarktika'nın Macquarie Adası'nı ziyaret ettiler.

Bir yavru köpek, 1912

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1936'da ise çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o kareler.



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Avustralya Antarktika Seferi üyeleri

1912

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Harold Hamilton ve deniz fili iskeleti

1912

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Arthur Sawyer ve bir deniz fili

1912

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1904 Rusya -Japonya Savaşı, esnasında askerler bu şekilde yıkanıyordu.

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Commonwealth Bay yakınındaki bir buz duvarında deniz tarafından oyulmuş mağara

1912

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Penguenler

1911

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Mantar şeklinde buz

1912

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Husky kızakları,

1912



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Harold Hamilton mikro plankton avlarken

1912

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Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam

Polonya, 1944

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Vietnamlı bir anne, çocuklarını ABD'nin bombardıman yaptığı bölgeden kaçırmaya çalışıyor.

Pulitzer ödüllü bu fotoğraf 1965 yılında çekildi.

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Kendi buluşu olan su ayakkabıları ile İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Yüzbaşı Atilla Hülagü.

Beylerbeyi, 24 Ağustos 1961

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Adolf Hitler'in Nepal kralı Truibhuvan'a hediye ettiği 1938 model Mercedes Benz'in başkente taşınması.

Ülkede çok az yol olduğu için araba başkente kadar bu şekilde taşınıyor - 1940.

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Müttefik kuvvetler tarafından toplama kampından kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğulan bir Yahudi mahkûm.

Almanya 1945

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İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin güzelliğiyle nam salmış eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari

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Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türkleri'nin trenden iniş anı

1989

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Nazi baskısından dolayı Almanya'yı terk etmek zorunda kalan ve Atatürk'ün de izniyle Türkiye'ye sığınan Alman bilim insanları.

Ankara, 1930lar.

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Stalin'in Kars'ı istemesi üzerine Türk tankları Sovyet sınırına doğru ilerliyor.

Aralık, 1948.

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44 yıl ara ile evinin çatısında fotoğraf çektiren Tuncel Kurtiz.

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Barış Manço'nun büyük annesi Gülpembe.

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Tuttukları balıkların fazlasını denize geri atan balıkçılar.

İstanbul, 1950ler.

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Beşiktaş kalecisi Rasim Kara, sakatlanan Fenerbahçeli Verel'i saha dışına taşırken.

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Tarihteki ilk selfie çubuğu

1934

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Nagazaki, bombadan 20 dakika sonra.

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Martin Luther King Jr. ırkçılar tarafından gece bahçesine saplanıp yakılmış hacı yerinden sökerken.

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Mumya satan Mısırlı sokak satıcısı.

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1941'de Ukrayna'nın Lviv şehrinde Yahudilere karşı uygulanan işkencede 6000'den fazla Yahudi öldürüldü.

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İşte tarihin en acı kareleri.

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Eskiden Avrupa'da egzotik halklardan yerli insanların sergilendiği hayvanat bahçesi benzeri 'insan bahçeleri' vardı.

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Titanik'in denizdeki son fotoğrafı

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Nükleer bomba denemesi

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Hitler'in 4. sınıf fotoğrafı (en üst ortada)

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"Jaws" film seti.

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Hiroşima Saldırısından 20 yıl sonra bir yaralının sırtı.

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Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türklerinin trenden iniş anı...

Yıl:1989

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Arnold Schwarzenegger

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Stalin

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1895 Paris raydan çıkan tren



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Rus yazar Eduard Limonov

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Tarihteki ilk uçak, 1911 yılında Orville Wright tarafından 9 dakika 45 saniye uçuruldu.

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Muhammet Ali, Cleveland Williams'a karşı...

(1966)

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Stephen Hawking ve eşi Jane'nin düğününden bir kare...

(1965)

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Nagazaki'ye atılan atom bombası, içinden atılacağı uçağa taşınıyor.

(1945)

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Stalingrad kuşatmasında ölen Nazi askerleri

(1943)

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Londra'da bir polis memuru Burmalı kadınlara yardımcı oluyor.

(1935)

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Nepal'de bir Rolls Royce'un taşınması

(1950)

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Göbbels'in 1931 yılındaki düğününden bir kare. Arkadaki şapkalı adam, Göbbels'in sağdıcı Hitler.

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Bir Samuray

(1859)

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I. Dünya Savaşı sırasında, New York'ta Alman askerlerinin kasklarından bir piramit yapıldı.

(1918)

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Lenin'in hayattaki son fotoğrafı.

(1923)

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Rushmore Dağı Anıtı yapımından bir kare

(1934-1939)

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Moğolistan'da açlıktan hayatını kaybetmiş bir kadın...

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Moskova'daki Kremlin Sarayı'nın uzaktan görüntüsü

(1852)

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Abraham Lincoln'ün cenaze arabası

(1865)

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Golden Gate Köprüsü'nün inşaatı

(1937)

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Albert Einstein'ın öldüğü gün ofisi

(1955)

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1911 yılında donan Niagara Şelalsi'nde yürüyen insanları fotoğrafta görebilirsiniz.

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Powerpoint'ten önce Nasa sunumlarını böyle hazırlıyordu.

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Manhattan

(1908)

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Adolf Hitler'in pantolonu

(1944)

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1911 yılında New York'taki ünlü Times Meydanı

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Özgürlük Heykeli inşaatı

(1884)

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Alfred Hitchcock, MGM aslanı Leo'ya çay servisi yapıyor.

(1957)

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Berlin Duvarı yapılışı

(1961)

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Avrupa'nın dokuz kralı, 1910 yılında Windsor Sarayı'nda bir araya geldi.

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1894 yılına ait ilginç bir fotoğraf.. Mark Twain, Nicola Tesla'nın laboratuvarında

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Almanlar tarafından idam edilecek olan Polonyalı mahkumlar.

(1942)