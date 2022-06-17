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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:46

BM kuraklık felaketi için tarih verdi! Raporda Türkiye ile ilgili bölüm de var

İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma, gezegenimizi adım adım sona yaklaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre; kuraklık 2050'ye kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkileyecek. Yayımlanan raporda Türkiye ile ilgili bölüm de var.

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