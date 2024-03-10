  • $31,9147
  • 35,0404
  • 2234.01
  • 9155.32

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:36

Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için yürüyüş düzenlendi

Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için 'hüzün yürüyüşü' yapıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.