Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için yürüyüş düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Çocukların katledilmesine son", "Hemen ateşkes", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı.
Sessiz yürüyüşte hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları taşıyan göstericiler, yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek için de sembolik kefenler taşıdı.