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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 09:56

ABD'de şiddet olaylarında büyük artış... Ulusal muhafızlar New York metrosuna indi!

Şiddet artışı nedeniyle New York metrosunda ulusal muhafızlar konuşlandırıldı.

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