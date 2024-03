ABD'de şiddet olaylarında büyük artış... Ulusal muhafızlar New York metrosuna indi!

1 / 43



ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül'den sonra yeni güvenlik sorunu metrolarda artan şiddet nedeniyle yaşanırken, kentin belli başlı metro istasyonlarına ulusal muhafızlar konuşlandırıldı. New York Valisi Kathy Hochul, son aylarda yolculara ve metro çalışanlarına yönelik saldırılarda büyük artış olması nedeniyle, New York Polis Teşkilatı mensubu polislerin metrolarda çanta kontrolleri yapmasında güvenlik desteği sağlamak üzere Ulusal Muhafızlar ve Eyalet Polisini görevlendirdi. Hochul'un açıkladığı plan dahilinde 750 Ulusal Muhafız üyesi ile 250 polis memurundan oluşan 1000 kişilik güvenlik ekibi, istasyon girişlerinde görevlerine başladı.