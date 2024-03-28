ABD Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinden çıktı! Yıllarca gizlice gözlemişler

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Sovyet Uzay Aracı, insanız bir hava uçuşu sonrasında böyle görüntülendi, 1985.

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Sovyet Uzay Aracı, operasyonel olarak ''asker taşıma'' dahil çok sayıda özelliğe sahip.

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Sovyetlerin 1985'teki yeni II-76 / MAINSTAY yeni istihbarat uçağı.

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Sovyetlerin tüm hava koşullarında gidebilen MiG-25 sınıfı FOXBAT E savaş uçağı, AA-6 füzeleri yüklü.

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Sovyetlerin tüm hava koşullarında gidebilen MiG-23 FLOGGER G uçağı, AA-7 ve AA-8 havadan havaya füzeleriyle fotoğrafta.

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Sovyet Uzay Aracı, altında BISON savaş uçağı ile bir test uçuşuna giderken.

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Sovyet TYPHOON sınıfı nükleer denizaltısı.

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Sovyetlerin denizaltından karaya atılabilen SS-NX-21 füzesi. Füze, 3,000 kilometrelik bir güce sahip.

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Sovyet yapımı 5. jenerasyon SS-x-24 ICBM kıtalararası balistik füzesi, bir trenle taşınırken ilk kez görüntülendi.

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Sovyet yapımı 5. jenerasyon SS-x-24 ICBM kıtalararası balistik füzesi.

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Sovyet AKULA sınıfı denizaltısı, Sovyetlerin yükselen modern nükleer güç denizaltı ailesini gösteriyor. Denizaltı SS-NX-21 uzun menzilli füze atabiliyor. (Credit: Department of Defense via CNP

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''Il-76 / CANDID Transport Uçağı'na binen Sovyet askerleri...



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SSCB 24. Deniz Kuvvetleri Birliği'ne ait TANGO sınıfı uzun menzilli saldırı denizaltısı Karayipler'e doğru yol alırken.

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SLAVA sınıfı Sovyet kruvazör gemisi. Gemi, 16 adet 550 km mesafeli füze taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca 130-mm ikiz namlulu silahlar var.

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SSCB Kara Kuvvetleri'nin 1980'lerde nehir geçmek için kurdukları askeri taşıma sistemi.

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Sovyet Deniz Kuvvetleri... 23 Sovyet Deniz Kuvvetleri Grubu, 1984'te Karayipler'de. sağda LENINGRAD, ortada Sovyet yapımı Küba KONI-Class fırkateyni, ve Sovyet IVAN BUBNOV askeri gemisi ile UDALOY sınıfı destroyer gemisi.

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Sovyetlerin 1985'deki yeni atak helikopteri Mi-28/HAVOC.

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Sovyet MIG-25 / FOXBAT E interceptor askeri uçağı...

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Sovyet KILO sınıfı dizel güçlü hızlı denizaltısı daha çok Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki operasyonlarda kullanıldı.

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Sovyet tanker uçağı BADGER A.

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Sovyete SA-8 taktik hava savunma sistemi.

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Sovyet Kara Gücü bünyesinde T-72 (fotoğrafta) T-64, T-80 tip tanklar var.

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Sovyet AIST gemisi, hoverkraft (hava yastığı) sınıfında Dünyanın en büyük askeri deniz aracıydı. 120 ton kapasitesine sahip bu askeri gemi, Sovyet tankları başta olmak üzere çok sayıda askeri aracı taşıyabiliyordu.

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Sovyet Yüksek Yönetimi Stavka (Soviet Command Structure), yönetim yapısı, 1985.

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Sovyet Su-24 / FENCER nükleer başlık taşıyabilen uçağı.

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Sovyet Uzay Aracı, operasyonel olarak ''asker taşıma'' dahil çok sayıda özelliğe sahip.

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Sovyet KRIVAK-I sınıfı fırkateyn, Karayipler Denizi'nde, 1985.

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Sovyet KARA sınıfı kruvazör savaş gemisi, 1985.

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SSCB yapımı 122-mm tank

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Sovyet BLACKJACK savaş uçağı, Kazan Askeri Üssü'nden hareketinden sonra.

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Sovyet ''Tu-95 / BEAR D tipi savaş uçağı daha çok Küba ve Angola operasyonlarında kullanılıyor. Bu uçak Vietnam'daki Sovyet üssünde konuşluydu.

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Sovyetlerin atak ve ağır silah kapasiteli uçağı FROGFOOT.

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Sovyetlerin operasyonel nükleer güce sahip TYPHOON tipi balistik deniz altısı.

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Nükleer kruvazör FRUNZE'a inen bir HELİX helikopteri. Sovyet KIROV sınıfı askeri gemi, 248 metre uzunluğunda. Gemi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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Nükleer kruvazör FRUNZE, Sovyet KIROV sınıfı askeri gemisi. 248 metre uzunluğundaki savaş gemisi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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Nükleer kruvazör FRUNZE, Sovyet KIROV sınıfı askeri gemisi. 248 metre uzunluğundaki savaş gemisi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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Nükleer kruvazör FRUNZE, Sovyet KIROV sınıfı askeri gemisi. 248 metre uzunluğundaki savaş gemisi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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Nükleer kruvazör FRUNZE, Sovyet KIROV sınıfı askeri gemisi. 248 metre uzunluğundaki savaş gemisi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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Nükleer kruvazör FRUNZE, Sovyet KIROV sınıfı askeri gemisi. 248 metre uzunluğundaki savaş gemisi, satıhtan satıha atılan RBU-6000 roketleri taşıyor. Güvertesinde ikiz namlulu 130m-mm silahları var.

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SSCB DELTA IV SSBN modern denizaltısı tanıtımı, 1984. MIRVed, SS-NX-23 balistik füzesi arkada.

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Yeni 3,000 km menzilli nükleer AS 15 kara füzesi. BEAR H stratejik savaş uçağından fırlatılırken, 1984.

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Sovyet NOVOROSSIYSK gemisi, SSCB'deki KIEV sınıfı V/Stol Uçak Gemisilerinden biri. 37 bin ton kapasiteli bu uçak gemisi, Soğuk Savaş döneminde deniz aşırı operasyonlarda kullanıldı.

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Sovyet SIERRA sınıfı nükleer denizaltısı. Bu saldırı denizaltısı, kıçtan sonara sahipti, 1984.