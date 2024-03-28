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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:24

ABD Savunma Bakanlığı'nın arşivlerinden çıktı! Yıllarca gizlice gözlemişler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Çıkan Soğuk Savaş Sovyet Askeri Gücü Fotoğrafları

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