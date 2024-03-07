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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 13:14

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden Dünya Kadınlar Gününe özel 8 mesaj! 36 gün süren seferini tamamladı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadın araştırmacılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını kıtadan iletti.

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