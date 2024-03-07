8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden Dünya Kadınlar Gününe özel 8 mesaj! 36 gün süren seferini tamamladı

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Bu yıl 8.si düzenlenen Antarktika bilim seferine katılan kadın araştırmacılar, 8 mart kadınlar gününü kutlamak için 8 mesaj kaydetti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşmekte olan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren ekip, 36 gün süren seferini tamamladı. Sefere katılan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri, seferin kadın kahramanlarının (araştırmacıların), 8 Mart Kadınlar günü için sözlerini kara tahtaya yazarak bilime adanmış kıta olan Antarktika'da fotoğrafladı. 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin ise kara tahtaya"Hayal et, tasarla, üret" yazdı.