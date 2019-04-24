Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5827
  • 239.698
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

x

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle yönetmeliğin sigorta primlerinin tespitine ilişkin esaslarına ekleme yapıldı.

Buna göre, risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Pitbull ve kaplanın kavgası sosyal medyada adeta rekor kırdı

Pitbull ve kaplanın inanılmaz düellosu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gündüz hurdacılık, akşam ressamlık

Mecliste tarihi oturum özel günde özel kareler