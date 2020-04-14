Zor zamanlarda istihdam ve yatırımı 'Bosch'lamadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğunu belirterek, “Bosch, 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin halihazırda Bursa’da devam ettiği ‘yüksek basınçlı benzinli enjektör’ yatırımının bir parçası niteliğinde olan orta-yüksek teknolojili yeni nesil ‘yüksek basınç pompası’ yatırımının proje bazlı desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÜKSEK BASINÇ POMPASI



Kararla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 ile mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğuna dikkati çekerek, “Bosch, Bursa’daki mevcut yatırımını genişletmeye karar verdi. Toplam 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

CARİ AÇIĞA CİDDİ KATKI



Şirket tarafından yapılacak söz konusu ilave yatırımla Bursa’daki mevcut 1 milyar 240 milyon liralık yatırım tutarı 1 milyar 740 milyon liraya, 314 olan istihdam sayısı 292 ilave istihdamla 606 kişiye, 14 olan nitelikli personel sayısı 100 kişiye çıkacak. Yılda 900 bin yeni nesil yüksek basınç pompası üretilecek yatırım için azami nitelikli personel desteği 20 milyon liradan 40 milyon liraya, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine verilen 100 milyon liraya kadar olan destek de 140 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu ilave yatırımın cari açığa katkısının 85 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

ALTYAPIMIZ AŞI ÜRETİMİNE UYGUN



Bakan Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun düzenlediği çevrim içi seminere katıldı. Varank, “Platforma İstanbul ve Doğu Marmara kalkınma ajanslarımız 30 milyon liralık katkı sunacak. Platform kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek, Bilişim Vadisi ve İstanbul’da yazılım okulları açacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Varank ayrıca şunları söyledi: “Türkiye’nin aşı üretim tesisinin olmadığı söyleniyor, doğru değil. Türkiye, hayvan aşıları alanında oldukça güçlü. Dünya standartlarında üretim altyapısı var. Bu altyapılar, uygun tedbirler alınarak çok hızlı bir şekilde viral insan aşısı üretimi de gerçekleştirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

FABRİKALARDAKİ ÜRETİM SÜRÜYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamayla, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün faaliyetlerine ara vereceği’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, “Sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.