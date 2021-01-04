Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Heyecanla beklenen zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı da merak edilmeye başlandı. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşları zamlı ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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