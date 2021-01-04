Enflasyon açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? Aralık ayı enflasyon oranı ne oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi rakamları etkileyecek oranların ne olacağı merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık ayı 2020 enflasyonu ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.



ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da açıklayacak.

ARALIK AYI 2020 ENFLASYON ORANI NE OLUR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.