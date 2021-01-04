Memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı 2021 kaç TL, belli oldu mu?

Emekli zammı ve memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık 2020 enflasyon rakamlarına göre yapılacak olan zam oranları da netlik kazanacak. Memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı 2021 kaç TL oldu, belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur zammını belirleyecek olan Aralık enflasyonu TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02

Emekli ve memur maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranındaki artış ile beraber memur ve memur emeklilerine maaş zammı enflasyon farkı verilmesi durumu ile ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak.

MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA ALINACAK

Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün belli olacak.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE Aralık ayı 2020 enflasyonu ne oldu?

Emekliye ne kadar zam verildi? Memur emeklisi zam oranı ne oldu?