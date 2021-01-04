Emekli zammı ve memur zammı ne olacak merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Aralık enflasyon oranının açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor. Emekliye ne kadar zam verildi? Memur emeklisi zam oranı ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazanacak.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM VERİLDİ?

Milyonlarca memur ve emekliye verilecek olan zam oranı saat 10:00'da açıklancacak olan enflasyon oranına göre belli olacak. Enflasyon oranıyla birlikte emekli ve memurların yeni maaşları da netleşecek.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE OLUR?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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