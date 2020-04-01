Üniversitelerde bahar eğitiminin uzaktan devam etmesi kararıyla birlikte KYK kredi ve burs ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler Yurt ücretleri ne zaman iade edilir? KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurt ücretleri iadesi konusunda açıklama yaptı. İşte tüm merak edilenler..

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLİR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini ve Nisan, Mayıs, Haziran ayları için de ücret alınmayacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi kesinti yaşanmayacak.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İPTAL Mİ?

Koronavirüün sebep olduğu kriz sebebiyle özellikle işlerini kaybedenler ve diğer öğrenciler de dahil kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.

KYK BURSLARI YATACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.