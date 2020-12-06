Yerli yapay zeka taklit ürüne geçit vermeyecek

Araştırmalara göre internette satılan her 6 üründen 1’i sahte. Taklit ve sahte ürünlerin dünya ekonomisine verdiği zararın 2022’de 4.2 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Her yıl milyonlarca dolar harcadıkları halde taklit ürünlerle baş etmekte zorlanan dev markaların ve tüketicinin imdadına ise bir Türk girişimci yetişecek. Hacette Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan 29 yaşındaki Furkan Aslan, internette satılan taklit ve sahte ürünleri yapay zeka destekli akıllı algoritmalarla bulup ayrıştıran ve bunu marka sahiplerine bildiren bir yazılım geliştirdi. CounterFake (Sahte Sayacı) isimli yazılım, sahte ürünleri, görüntü işleme teknolojisiyle dakikalar içinde tespit edebiliyor. TÜBİTAK BİGG kapsamında kurulan CounterFake’i online alışverişi güvenli hale getirme mottosuyla kurduklarını anlatan Aslan, “Online ortamda satılan sahte ürünlere ulaşmak çok zor. Bu işi otomatik yapan bir teknoloji geliştirmek istedik. 7 kişilik ekiple 10 aydır Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz. Şubatta markalara hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

TÜKETİCİYE DE AÇACAK

Aslan, şöyle konuştu: “Bu teknolojiyle markaların online ortamdaki bütün taklitlerini birkaç saat içerisinde otomatik olarak tespit ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu bireysel müşterilere de açmak istiyoruz. Yani bir vatandaş da internetten aldığı ürünü CounterFake’e link attığında sahte mi orjinal mi olduğunu öğrenebilecek.” Uygulama, tüketici için güvenli alışverişe imkan sağlayacak.



TÜRKİYE 4. SIRADA

Dünyada en fazla sahte ürün üreten ve satan ülke Çin. Çin’i Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye izliyor. Türkiye’de en fazla taklit edilen markalar ise Armani, Gucci, Versace, Hermes, Adidas, Nike. Kovid-19’la birlikte sahte maske ve ilaç, takviye edici gıda ve vitaminlerin de sahtesi online ortamda satışa çıkarıldı. “Dünya bu sahte ürün konusundan çok muzdarip” diyen Aslan, “Sahte ürünler artık, ekonomiyi değil, halk sağlığını da tehdit eder hale geldi. hedefimiz Türkiye’nin yanı sıra yurtdışına açılarak bu global soruna çözüm bulmak. Şu an Milano’dan bir hızlandırma programıyla görüşüyoruz” diye konuştu.

24 SAATTE SİTEDEN KALDIRMAK ZORUNLU



CounterFake, Instagram, TikTok, online pazar yeri ve diğer online satış kanallarındaki sahte ve ya taklit ürünleri görüntü işleme teknolojisiyle buluyor. Daha sonra bu ürün orjinaliyle birebir aynı mı, fiyatı benzer mi, açıklamaları doğru mu, satıcıları doğru mu diye bakıyor. Daha sonra olası sahteleri bir arayüzde listeliyor.

MARKA BAŞVURU YAPIYOR

Bu liste bir Excel dosyası olarak işbirliği yapılan markalarla paylaşılıyor. Bu aşamadan sonra markalar, firmadan aldıkları bu listede yer alan sahte ürün satıcılarıyla hukuki mücadeleyi başlatıyor. Türkiye’de e-ticaret platformları markanın başvurusu üzerine 24 saat içinde sahte ürün ilanlarını o siteden kaldırmakla yükümlü. Sahte ürünlerle mücadelenin hukuki süreci ise, ülkeden ülkeye değişiyor.

