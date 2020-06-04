Yerli otoda önemli gelişme! Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun.