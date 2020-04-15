Yeni nesil çamaşır suyuyla dünyaya 'hijyen' satacak

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Girişimci Furkan Eruçan ve Kübra Karakoç, su ve sabun kullanmadan UVC ışığıyla para ve elektronik eşyaları dezenfekte eden elektronik bir dezenfektan üretti. Yaratıcısı Furkan Eruçan’ın ‘yeni nesil çamaşır suyu’ olarak adlandırdığı Money Shower, ATM’lere yerleştirildiğinde kağıt paraları saniyeler içinde yüzde 99 oranında bakteri ve virüslerden arındırıyor. Thing Shower ise 2 saniye içinde kapı kolu, telefon, elektronik eşya dahil dokunduğu tüm yüzeyleri temizliyor. Merkez Bankası ve Türk bankalarının deneme alımlarına başladığı üründen Rus finans devi Sberbank, bankamatikleri için 50 bin adet sipariş verdi.

VİYANA’DAN BAYİLİK TALEBİ

Furkan Eruçan “Kağıt para üzerinde 26 bin bakteri ve virüs bulunuyor. Klozette bile bu sayı 24 bin. Bu ürünü ATM’lere entegre ederek paraları hijyen hale getirebiliyoruz. Bankalardan ciddi talep almaya başladık. Ayrıca ATM üreticileri ve para sayma makinesi üreticileri de ürünümüzü denemek için görüşüyor” dedi. Eruçan geliştirdikleri Thing Shower bayiliğini almak için de Viyana ve Avusturalya’dan gurbetçilerin başvuruda bulunduğunu söyledi.

EŞYALARI 2 SANİYEDE BAKTERİDEN ARINDIRIYOR



Elektronik dezenfektan, hastanelerin dezenfekte edilmesi için kullanılan UVC ışığını 300 bin kat güçlendirerek flaşlı hale getirilmesiyle elde edildi. Bu teknoloji, ilk aşamada ATM’lere entegre edildi. Daha sonra cepte taşınabilen 11 cm büyüklüğünde bir cihaza monte edilen bu teknolojiyle 1 cm mesafeden çatal, kaşık, bıçak, tuvalet kapısı, çanta, araba kapısı ve bilgisayar gibi eşyalar 2 saniyede dezenfekte edilebiliyor. Thing Shower, İnternet üzerinden 299 TL’ye satılıyor.

AMERİKAN VE İNGİLİZ ATM’CİLER TALEP ETTİ



Money Shower’a tanıtım ve pazarlama desteği veren Proline Ventures’ın direktörü Hakan Metin Akgün de virüs salgını nedeniyle Money Shower ve Thing Shower ürününün öneminin arttığını söyledi. Ürünü ilk aşamada Kuveyt ve Katar’da tanıttıklarını anlatan Akgün şunları söyledi: “Arap bankaları ürünü hemen sipariş etti. Sırada Amerika lansmanımız var. Amerika ve İngiltere’deki ATM üreticileri 3000 dolara sattığımız bu ürün için bizimle görüşüyor.”