Virüssüz ayda sanayi üretimi yüzde 8 arttı

Çin’den pazarın kaydığı sektörler sanayi üretimini ocakta artırmayı başardı. Bunların başında üretimini yüzde 14 artıran tekstil geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsün küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta üretimin pozitif trendini sürdürdüğünü söyledi.

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Twitter’dan değerlendirme yapan Varank, “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.