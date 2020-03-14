Virüssüz ayda sanayi üretimi yüzde 8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.9 arttı. Sanayi üretimi aylık ise ocakta yüzde 0.2 azaldı.
Çin’den pazarın kaydığı sektörler sanayi üretimini ocakta artırmayı başardı. Bunların başında üretimini yüzde 14 artıran tekstil geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsün küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta üretimin pozitif trendini sürdürdüğünü söyledi.
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Twitter’dan değerlendirme yapan Varank, “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.