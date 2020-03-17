Virüsle eve kapanan online terapiye koştu

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Mülteci sorunu, deprem, koronavirüsü, çekirge istilası derken, toplumun psikolojisi bozulmaya başladı. Travma sonrası stres bozukluğu veya kaygı sendromu teşhisiyle psikolog arayışına girenlerin sayısı artarken virüs korkusu nedeniyle terapi seansları da online mecraya taşındı. Klinik Psikolog Duygu Berakatoğlu, “Virüs salgını nedeniyle endişe duyan veya evden çıkamayan danışanlarıma online terapi yapıyorum. Normalde haftada 26 terapim oluyor, bunun 6’sı online oluyor. Koronovirüsü nedeniyle bugün 6 seansın 5’i online’a döndü” dedi.

YÜZDE 25’İ VİRÜSTEN

19 psikoloğun hizmet verdiği online psikoterapi platformu Evimdekipsikolog.com’a ise günde 50 ila 70 seans başvurusu yapılıyor. Başvuranların yüzde 25’inin koronavirüse yakalanma kaygısı nedeniyle aradığını belirten Evimdekipsikolog.com’un kurucusu Psikolog Aynur İlhan şunları kaydetti: “Koronavirüs nedeniyle insanlarda anksiyete ve kaygı sorunu tetiklendi. Bu dönemde yurtiçinin yanı sıra İtalya ve Çin’de ikamet eden gurbetçi Türklerden de ciddi başvurular alıyoruz. Kurumsal olarak toplu seans satışı talepleri de geliyor.”

LOKASYON SORUNUNU BİTİRİYOR



Online terapilerde danışanlara sesli, görüntülü veya mesajla 45 dakikalık terapi hizmeti veriliyor. Kliniğe göre değişmekle birlikte online terapi ücretleri 100 TL’den başlıyor. Online terapilerin tercih edilmesinde salgınının yanı sıra lokasyon probleminin olmaması, daha düşük ücretlere sunulmasının etkili olduğuna dikkat çeken İlhan, vatandaşa mağdur olmamaları için online terapi alacakları psikologdan diplomalarını talep etmeleri uyarısında bulundu.