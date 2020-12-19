Vatandaşa ve esnafa 5 milyar TL hibe desteği

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Meclis, 2021 yılı bütçesinin görüşmelerini Kovid-19 salgını şartlarında 358 saatte tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesinin, ‘sosyal adaleti artırmanın bütçesi’ olduğunu kaydetti. Toplumun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri mali tedbirlerin toplam tutarının 551 milyar lirayı aştığını bildiren Oktay, salgın sürecinde uygulamaya koydukları ekonomik tedbirler kapsamında bütçeden bugüne kadar 40 milyar liralık doğrudan harcama yaparak, vatandaşın ve girişimcilerin yanında olduklarını kaydetti.

TEDBİRLER GENİŞLEDİ

Mali tedbirlerin genişletilerek devam ettirilmesini kararlaştırdıklarını hatırlatan Oktay, stopaj ve vergi indirimi gibi uygulamaların süresini 1 Haziran’a uzattıklarını, esnafa üç ay süreyle gelir kaybı ve kira desteği sağladıklarını anlattı. Bu sırada bazı milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine de Fuat Oktay, “Destekler devam edecek zaten. Esnafımız, vatandaşımız bunu biliyor” dedi. Oktay, bu kapsamda vatandaşlara ve esnafa 5 milyar lira tutarında hibe desteği sağlayacaklarını, salgının seyrine göre ilave destek paketleriyle tüccarın, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

YATIRIMLARDA ARTIŞ BAŞLADI

Yılın son çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini bildiren Oktay, sanayi üretim endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranında artış; işsizlik oranında ise gerileme görüldüğünü anlattı. Oktay, ülke risk priminde önemli gerilemeler kaydedilirken, Türkiye’ye yönelik portföy akımlarında da artış görülmeye başlandığını bildirdi. Salgın dönemindeki zorlu şartlara rağmen bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğuna işaret eden Oktay, ihracatın haziran-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 arttığını bildirdi.

YAPTIRIMLARDAN KORKUMUZ YOK

“2021’de de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, milli menfaatlerimizi korumak ve bölgesel-küresel barışa katkıda bulunmak için en etkin dış politikayı uygulamaya devam edeceğiz” diyen Fuat Oktay, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Türkiye bu yaptırımlara karşı tek yumruk olmayı bilmiştir. Bu kararların etkisi ne mi olacak? Aynen İHA’larda olduğu gibi S-400’ler konusunda ülkemize karşı takınılan tavır da dünyanın en ileri hava savunma sistemlerini geliştirmemize vesile olacak.”