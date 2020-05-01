Vakalar azalınca 'Tatil için Türkiye' dediler

Türkiye’deki vaka sayısı düşünce Alman televizyonu vatandaşlarına yaz tatili için Türkiye’ye gitmesini önerdi. Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye’yi öne çıkaran Die Welt, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin altını çizdi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 Haziran tarihine kadar uzattığını söylemişti.

AVRUPA RİSK TAŞIYOR



Söz konusu tarihten sonra sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas’ın açıklamalarının ardından Alman Die Welt, yayınladığı programda Avrupa’daki önemli tatil rotalarını inceledi. İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa’nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya’nın ise tamemen ihtimal dışı kaldığına dikkat çekti.

TESİSLER TEMİZ



Söz konusu programda Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye’yi öne çıkaran Welt, ülkede görülen vaka sayılarının düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü duyurdu. Türkiye’nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımlar attığını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.

Die Welt’teki programda, Avrupa’daki önemli tatil rotaları incelenirken, Türkiye öne çıkarıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI MARTTA YÜZDE 65 AZALDI



Turizm Bakanlığı verilerine göre martta ziyaretçi sayısı koronavirüsün etkisiyle yüzde 65 azalarak 969 bine geriledi. Mart ayında Türkiye’ye en çok gelen turist ise Bulgarlar oldu. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayısı 78 bin 677 kişi ile birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Rusya, Almanya, Gürcistan, İngiltere izledi. İranlıların Nevruz dönemi Türkiye’yi nedeniyle en çok ziyaret ettikleri aylardan biri olan Mart ayında İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 99.18 azalarak, bin 974 kişi oldu. Son yıllarda giderek artan Çin’den gelen turist sayısı ise ilk 3 ayda yüzde 65 azalarak, 30 bine geriledi. Verilere göre ocak-mart döneminde ise gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.11 azalış göstererek 4 milyon 238 bin kişiye indi.

GÜVENLİ SEYAHAT ETMEK İÇİN ‘KOVİD PASAPORTU’ GÜNDEMDE



Salgın nedeniyle turizmde ağır kayıplar yaşayan AB, alternatif arayışlar peşinde. AB Dönem Başkanı Hırvatistan kovid-19 pasaportunu tartışmaya açtı. Üye ülkeler teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Hırvatistan Turizm Bakanı Gari Cappelli yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ortak bir seyahat protokolü ve bir çeşit ‘Kovid-19 pasaportu’ üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Cappelli’nin verdiği bilgiye göre bir Alman vatandaşı Yunanistan’ı ziyaret etmek istiyorsa, Yunanistan’a gelmeden önce Almanya’da test yapılacak.