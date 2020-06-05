Ukrayna dış turizmde ilk lokomotif olacak

Antalyalı turizmciler yerli ve yabancı turist için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Belek’teki Cornelia Diamond’ın genel müdürü Zafer Alkaya, yurtdışı uçuşların başlamasıyla dış turizmin de hareketleneceğini belirterek, “Ukrayna ile karşılıklı olarak uçuşların başlaması kararı alındı. İlk olumlu adımı onlarla atmış olduk. Bu bir lokomotif olabilir. Oradan alacağımız turistler diğer ülkelerden alacağımız turistler için bir başlangıç olabilir. Dış rezervasyonlar eylül-ekim gibi tarihlere öteleniyor. Biz esas iki önemli pazarımız Rusya ve Almanya’dan dönüş olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FİYAT AYNI, KALİTE ARTTI



Yurtdışı talebin azalmasıyla Antalya’da bu yıl yerli turistin geçen yılın fiyatlarıyla daha rahat bir tatil yapacağına dikkat çeken Alkaya, “Kapasitemizin yüzde 40’ını açmayı planlıyoruz. Bu yüzde 50’ye kadar da çıkabilir. Bölgedeki oteller de aynı şekilde planlıyor. Fiyatlarda da artış olmayacak. Güvenlik eksenli bir sürece girdik. Artık fiyatları değil, sağlıklı ve güvenli ortamları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER MALİYETİ %10 YÜKSELTTİ



Koronavirüse karşı Turizm ve İçişleri Bakanlıklarının yayımladığı sertifikasyon genelgesinin tüm maddelerini uygulamak için titizlikle çalıştıklarını anlatan Zafer Alkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenli servis, güvenli ve hijyenli odalara, birtakım ekipmanlar ekledik. ULV makinaları satın alımlarımızı yaptık. Ozonla temizleme makineleri sisteme dahil oldu. Aldığımız tedbirler işletme maliyetlerimizi yüzde 10 artırıyor.”