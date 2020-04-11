Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği ne kadar, kaç ay verilecek? Ücretsiz izin maaş desteği şartları ne?

Koronavirüs salgını sebebi ile ücretsiz izne ayrılan çalışanlara maaş desteği müjdesi verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi. Bu açıklamanın ardından ücretsiz izin maaş desteğine dair detaylar merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NE?



Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLARA MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?



Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLARA MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY VERİLECEK?



3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.