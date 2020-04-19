Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş başvuru şartları nelerdir?

Ücretsiz izin maaş desteği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişiler konuyu yakında takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda konu hakkında açıklama yapan Bakan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Aylık toplamda 1.170 TL maaş ödemesi yapılmış olacak.

Ücretsiz izne çıkarılanlar, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar ücretsiz izin maaş desteğinden faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları ile ilgili henüz net bir durum yok. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir. 3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.