Ücret ve komisyon düzenlemesi nisan ayına ertelendi

Dün ise bankacılık işlemlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemenin bazı maddeleri yürürlüğe girerken, altyapı ve sistem geliştirme ihtiyacı olan maddelerin yürürlük tarihi 1 Nisan tarihine ertelendi. Erteleme sonrası maddelerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bankacılık sektöründen alınan geri bildirimlerde, ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeye uyum sağlanabilmesi, hataların önlenmesi amacıyla tebliğin yürürlüğe girme tarihinin uzatılması talep edilmişti.