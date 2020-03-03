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  3. Ücret ve komisyon düzenlemesi nisan ayına ertelendi

Ücret ve komisyon düzenlemesi nisan ayına ertelendi

Ücret ve komisyon düzenlemesi nisan ayına ertelendi

Bankaların ücret ve komisyon oranlarına ilişkin sınırlamalar önceki gün yürürlüğe girmiş ve internetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL olmuştu.

Dün ise bankacılık işlemlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemenin bazı maddeleri yürürlüğe girerken, altyapı ve sistem geliştirme ihtiyacı olan maddelerin yürürlük tarihi 1 Nisan tarihine ertelendi. Erteleme sonrası maddelerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bankacılık sektöründen alınan geri bildirimlerde, ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeye uyum sağlanabilmesi, hataların önlenmesi amacıyla tebliğin yürürlüğe girme tarihinin uzatılması talep edilmişti.


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