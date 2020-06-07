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  3. TUSAŞ iştirakleri arasına “TR Uçuşa Uygunluk” şirketini kattı
07 Haziran 2020 Pazar 10:30 | Son Güncelleme:

TUSAŞ iştirakleri arasına “TR Uçuşa Uygunluk” şirketini kattı

TUSAŞ iştirakleri arasına “TR Uçuşa Uygunluk” şirketini kattı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki olarak kurulan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" şirketi yapısal sistemler ve mukavement, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon ve danışmanlık hizmeti verecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki olarak kurulan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" şirketi yapısal sistemler ve mukavement, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon ve danışmanlık hizmeti verecek.

TUSAŞ iştiraki olarak faaliyetlerine başlayan "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri" yerel ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından onaylı, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon alanında yetkili denetçi şirket olma hedefiyle faaliyetlerine başladı. TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında Yapısal Sistemler ve Mukavement, Emniyet ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik, Hava Aracı Sistemleri, Uçuş, İtki ve Dinamik Sistemler, Aviyonik Sistemler, Yazılım, Donanım ve Elektrik Sistemleri konularında sertifikasyon/danışmanlık hizmeti sağlayacak.

TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri, hem sivil hem de askeri havacılık alanında uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık hizmeti verecek. Türkiye’nin en büyük havacılık projesi olan Milli Muharip Uçağın (MMU) da askeri sertifikasyonunda görev alacak olan şirket, aynı zamanda HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRKUŞ-B projelerinde de askeri sertifikasyon faaliyetlerinde TUSAŞ’a teknik destek sağlayacak.

TUSAŞ, yeni bir yatırıma daha imza attı. TUSAŞ’ın iştiraki olarak kurulan “TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri A.Ş”, mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri alanında Türkiye’de önde gelen firma olma yolunda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı - EASA ve Federal Havacılık İdaresi- FAA gibi uluslararası sivil havacılık otoritelerinin standartlarına uyumlu bir şekilde faaliyet gösterecek.

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