ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Türkiye’nin Birinci, Dünyanın Üçüncü En Yüksek Barajı Olması Planlanan Yusufeli Barajı’nın Üretime Geçmesi İçin Geri Sayım Başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-artvin Programı Kapsamında Limak Holding Tarafından İnşa Edilen Ve Ekonomiye 1.2 Milyar Liralık Katkı Sunacak Yusufeli Barajı’nda İncelemelerde Bulundu. Yaklaşık 6 Bin Personel, Bugün İtibarıyla Yüzde 70 Fiziki Gerçekleşme Sağlanan Barajı 2021’de Tamamlamak Ve Ekonomiye Kazandırmak İçin Gece Gündüz Çalışıyor. Baraj Tamamlandığında 2 Büyük Şehri Aydınlatacak Kapasiteye Sahip Olacak.

2021’DE ÜRETİME BAŞLIYOR

Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, “Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta barajlar şehri. Yusufeli Barajı, kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak. Türkiye’nin enerji sorunu kalmayacak” dedi. Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine Nisan 2021’de başlanacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

ENGEL OLMAK İSTEDİLER

“Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan, Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Barajın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. El ele tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik.”

Yeni yerleşim yerleri

BİR AN EVVEL BİTECEK

BAŞKAN Erdoğan, gençlerin ve kadınların yeni yerleşim konusundaki beklentilerinin kendisine iletildiğini de belirterek “Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yepyeni bir Yusufeli’ni inşa edeceğiz” dedi. Göl manzaralı yeni yeri tamamlandığında bambaşka bir Yusufeli olacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip, sizleri evlerinize kavuşturacağız.” Erdoğan, yeni yerleşim yerlerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkardıkları kararnameyle giderdiklerinin müjdesini de verdi.

1.2 MİLYAR LİRALIK KATKI

Yusufeli Barajı Tamamlandığında Türkiye’ye Yılda 1 Milyar 888 Milyon Kilovatsaat Enerji Üreteceğini Bildiren Erdoğan, Baraj İnşaatının Fiziki Gerçekleşme Oranının Yüzde 70’i Bulduğunu Aktardı. Barajda Üretilecek Elektriğin Türkiye’ye Katkısının Yılda 1 Milyar 250 Milyon Lira Olacağını Belirten Erdoğan, “bu Üretim Gücüyle Baraj, 7 Yılda Kendini Amorti Edebilme Kabiliyetine Sahiptir. Bu Öyle Bay Kemal’in Dediği Gibi Değil. Çünkü Bunlar Öyle Hesap Kitap Bilmez” Dedi. Erdoğan Baraja İlişkin, “inşallah Bir Yıl Sonra Su Tutmaya Başlayacak. Bir Yılda İnşallah Bu Baraj Dolacak” İfadelerini Kullandı.

650 BİN KİŞİYE ELEKTRİK

Yusufeli Barajı gövdesinde; günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin metreküp olup, bir rekora imza atılıyor. Baraj işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Barajı, toplam 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer beton kategorisinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı bu yüksekliğiyle süper yüksek baraj kategorisinde yer alıyor.