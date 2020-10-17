Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz harcıyor? Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar?

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz harcıyor? sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni müjdelerin geldiğini açıklamıştı. Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Keşfettiğimiz 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ HARCIYOR?

Türkiye'de doğalgaz tüketimi yıllara göre değişiyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp ve 2017 doğal gaz tüketim miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp olarak biliniyor.

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

Başkan Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı! Doğalgaz rezervi nerede bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;

320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.