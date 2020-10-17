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17 Ekim 2020 Cumartesi 17:06 | Son Güncelleme:

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar, kaç metreküp? Başkan Erdoğan'dan doğalgaz miktarı açıklaması

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar, kaç metreküp" Başkan Erdoğan'dan doğalgaz miktarı açıklaması

Yeni doğalgaz rezerv miktarı açıklandı. Zonguldak açıklarından gerçekleştirilen çalışmalarda doğalgaz rezerv miktarı belli oldu. Bugün Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Son olarak geçen ağustos ayında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştu. Peki, Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?

Ülkemiz için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yeni doğalgaz rezerv miktarı açıklandı. Geçen ağustos ayında Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmişti. Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Fatih Sondaj Gemisi kaç metreküp doğalgaz buldu?

NE KADAR DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDU?

Fatih Sondaj Gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 85 milyar metreküp keşfedildi. Toplamda 405 milyar metreküp doğalgaz bulunmuş oldu.

Doğalgaz rezervi nerede bulundu? Başkan Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı!

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz harcıyor? Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar?

DAHA ÖNCE NE KADAR DOĞALGAZ BULUNMUŞTU?

Türkiye, tarihinin Doğalgaz keşfinin en büyüğünü Karadeniz'de gerçekleştirdi. 21 Ağustos tarihinde Başkan Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıklamıştı.

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