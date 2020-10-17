405 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl gider?

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonundaki Sakarya Gaz Sahası'nda ağustosta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından yeni rezervlere ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki alt katmanlarda Fatih sondaj gemisinin 85 milyar metreküp yeni gaz keşfettiğini açıkladı. Böylece, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu keşfin potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 85-90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu keşif, Türkiye'nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16,6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ YIL GİDER?

Yıllık doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz harcıyor? Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar?

Bu kapsamda, Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğal gaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor.

Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor. Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 12-13 milyar dolar olan doğal gaz ithalatının Karadeniz'den yapacağı üretimle yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda yılda 15 milyar metreküp üretime geçilmesiyle konutlardaki doğal gaz ihtiyacının tamamı yaklaşık 25 yıl boyunca yerli kaynaklarla karşılanabilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervini Fatih sondaj gemisinden açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak pltform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Hedefimiz bu gazı 2023'te milletimize sunmaktır. Karadeniz ve Akdeniz'de alacağımız müjdelerle kaynağımızı genişleteceğiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan hiçbir plana izin vermemekte kararlıyız. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece kendi haklarımızın peşindeyiz. Bu haklar için gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, istikrarı sağlamanın yolu Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor.

AB'nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Doğu akdeniz'de adil bir durum takınmaz ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramaya devam edeceğiz.