Başkan Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı! Doğalgaz rezervi nerede bulundu?

Doğalgaz rezervi nerede bulunduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye bugün yeniden tarihi anlarından birini yaşıyor. Son olarak 21 Ağustos tarihinde Başkan Tayyip Erdoğan aracılığıyla 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Doğalgaz rezervi nerede bulundu?

DOĞALGAZ REZERVİ NEREDE BULUNDU?

Konuyla ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Doğalgaz rezervi , Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki bulundu.

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Fatih Sondaj Gemisi kaç metreküp doğalgaz buldu?

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz harcıyor? Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar?

DAHA ÖNCEKİ DOĞALGAZ REZERVİ NEREDE BULUNMUŞTU?

Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmişti.

Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.