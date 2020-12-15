Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni doğal gaz hattı: İmzalar atılıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalayacak. Anlaşma ile Türkiye’nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt etmiştir.

Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR etkili olurken, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

Karabağ’ın işgalinden sonra Azerbaycan’dan Nahçıvan’a ulaşan doğal gaz boru hattı işlevsiz hale gelmişti ve Nahçıvan’a İran üzerinden doğal gaz iletiliyordu.

IĞDIR’DAN NAHÇIVAN’A ULAŞACAK



Bu projeyle Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak. Iğdır’dan Nahçıvan’a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılanabilecek.

Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.

Nahçıvan doğal gaz boru hattı dünyaya verilen Türkiye Azerbaycan kardeşlik mesajı açısından da önem taşıyor.

Proje Karabağ zaferi ardından bölgede istikrar adına atılan önemli bir adım olacak.