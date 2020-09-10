Türkiye Kovid-19'a rağmen ‘istihdam ligi'nde üçüncü

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020’nin dördüncü çeyreğine yönelik olarak cesaret verici seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. Kovid-19 salgınının şartları altında 739 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin yüzde 19’u 2020’nin dördüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 12’si azalma öngörüyor ve yüzde 66’sı ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Dördüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise yüzde 7’lik artışı gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise yüzde 10 artış olarak ölçülüyor. Türkiye bu oranla, Tayvan (+% 20) ve ABD’nin (+% 14) ardından tüm dünyada en iyi istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan artış gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 puan daha yüksek olarak ölçüldü.

GÜÇLÜ SİNYAL VAR

Kovid-19 öncesi istihdam rakamana 4-9 ayda ulaşılacağı öngörülen araştırma verilerine göre, 8 sektörün tamamı işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör yüzde 20 ile üretim sektörü olurken, istihdam görünümünün yüzde 13 artış olarak ölçüldüğü inşaat ve diğer üretim sektörlerinde de istikrarlı işe alım beklentisi bulunuyor. Finans ve kurumsal hizmetler ile restoran ve otelcilik sektörlerinde istihdam görünümü yüzde 11 artış olarak ölçülürken, toptan ve perakende ticaret sektöründe görünüm yüzde 9 artış oldu.

ÇALIŞANIN SAĞLIĞI ÖNE ÇIKTI



Türk işverenlerin yüzde 65’i Kovid-19’un etkilerine karşı çalışanlarına farklı seçenekler sunacaklarını bildirdi. Bu işverenlerin yüzde 39’u is sağlık ve refah içerikli çözümler sunulacağını kaydetti.

PANDEMİ TEŞVİKLERİ ETKİLİ OLDU



ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “2020 hem işverenler hem de iş arayanlar açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oluyor. Bununla birlikte ülkemizde istihdam beklentisinin, hükümetin teşvikleriyle artan talep ışığında tüm sektörlerde toparlanma emareleri görülmesinden mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

IMF: DÜNYA EKONOMİSİ 12 TRİLYON $ KAYBEDECEK



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonominin düzeldiğini görene kadar destek sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Yalnızca kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz. Dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon dolar kaybedeceğini söyleyebileceğimiz bir noktadayız” ifadelerini kullandı. IMF Başkanı Georgieva ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle büyük zarar gören dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu bildirdi.