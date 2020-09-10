Türkiye ile Libya petrol ve doğal gaz aramak için görüşmelere başladı

Türkiye, Karadeniz'deki 320 milyat metreküplük keşfin ardından şimdi de Doğu Akdeniz'de hem denizde hem de karadaki yerlerde arama faaliyetleri için UMH ile görüşmelere başladı. İki ülke arasındaki bu görüşmeler kapsamında elektrik üretimi ve boru hatları projeleri de gündeme getirilecek.

TÜRKİYE İLE LİBYA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yeni Şafak'ın Bloomberg'e dayandırdığı haberde, görüşmelerde Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin elektrik üretimi ve boru hattı operasyonları gibi konuları içeren detayların da yer aldığı öne sürüldü.

Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz tespit edildi.