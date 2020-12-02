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  • Türkiye Finans Katılım Bankasına "bilgi sistemleri altyapısı" izni
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:40 | Son Güncelleme:

Türkiye Finans Katılım Bankasına "bilgi sistemleri altyapısı" izni

Türkiye Finans Katılım Bankasına "bilgi sistemleri altyapısı" izni
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama konusunda izin verildi.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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