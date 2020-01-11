Türk Telekom'dan ücretsiz Wi-Fi

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu. Wi-Fi hizmeti 1 saat ücretsiz olarak sunulacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İstanbul Havalimanı’nda kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlayacağız” diye konuştu.