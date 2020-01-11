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Türk Telekom'dan ücretsiz Wi-Fi

Türk Telekom'dan ücretsiz Wi-Fi

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu. Wi-Fi hizmeti 1 saat ücretsiz olarak sunulacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İstanbul Havalimanı’nda kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlayacağız” diye konuştu.


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